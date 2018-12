Konferencja Pancernik IT Sceurity Show zakończona skucesem

Zakończyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu IT z corocznego cyklu Pancernik Security Show 2018. Na konferencji pokazaliśmy uczestnikom jak łatwo przeprowadzić skuteczne włamanie LIVE na komputer w sieci firmowej. Uczestnicy zobaczyli jak stworzony przez firmę Clico Ransomware zainfekował komputery na całym świecie, oraz jak skuteczne jest narzędzie Comodo ITSM które pozwala zwirutalizować zagrożenia lokalnie. Na deser pokazaliśmy jak wykonać audyt bezpieczeństwa za pomocą usługi F-Secure Radar oraz skuteczne narzędzie do backupu firmy Xopero. Dziękujemy uczestnikom za przybycie a vendorom za prelekcje. Mamy nadzieję, że każdy wyniósł coś pożytecznego. Do zobaczenia



zapraszamy do reportażu z wydarzenia

https://www.youtube.com/watch?v=iMo375o3okQ